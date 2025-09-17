إعلان

مصرع شخص والبحث عن آخرين في ترعة بسوهاج

07:04 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخص مصرعه، بينما يجري البحث عن آخرين، اليوم الأربعاء، إثر سقوط سيارة سوزوكي فان "تمناية" كانوا يستقلونها في إحدى الترع بدائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثة أحد الركاب ويُدعى عمرو قبيصي.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن أي مفقودين آخرين في مياه الترعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

