استعدادًا للدراسة.. محافظ سوهاج يتفقد المدارس ويوجه بتكليفات عاجلة (صور)

06:10 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    محافظ سوهاج يتفقد المدارس
    محافظ سوهاج يتفقد المدارس
    محافظ سوهاج يتفقد المدارس
    محافظ سوهاج يتفقد المدارس
    محافظ سوهاج يتفقد المدارس
    محافظ سوهاج يتفقد المدارس
سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عددًا من المدارس لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكد من تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

شملت جولة المحافظ، التي رافقه خلالها وكيل وزارة التربية والتعليم، مدارس في حي شرق وأخميم وحي الكوثر، حيث تابع أعمال الصيانة وتوافر الأثاث المدرسي، موجهاً بسرعة الانتهاء من أية أعمال متبقية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، وصيانة دورات المياه والكهرباء، والالتزام بالكثافة الطلابية المقررة، مشددًا على عدم تأخر تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

وأكد "سراج" أنه سيتم إعادة تقييم أداء مديري المدارس بناءً على جاهزيتها، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة التعليمية. كما افتتح على هامش جولته معرضًا للأنشطة الصيفية للطلاب.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التعليم أن إجمالي عدد الطلاب هذا العام يبلغ مليونًا و259 ألف طالب وطالبة، موزعين على 27 ألفًا و606 فصول دراسية.

