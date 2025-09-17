توزيع 260 زيًا مدرسيًا على الأيتام وغير القادرين بالوادي الجديد -صور

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، زيارة مفاجئة لمركز طب أسرة "صحة أول" بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان، للمرة الثالثة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لنحو 112 ألف مواطن من أهالي مناطق وسط المدينة والشيخ هارون.

وخلال جولته، رصد المحافظ عدداً من شكاوى المواطنين حول تباطؤ الإجراءات الخاصة بتحديث البيانات وتأخر صرف العلاج بالكامل من الصيدلية، بجانب غياب طبيب الأسنان عن العمل.

وفي استجابة عاجلة، وجّه المحافظ بإيفاد طبيب أسنان إلى المركز خلال 15 دقيقة، كما قرر إحالة كافة المخالفات للتحقيق الفوري، مشدداً على عدم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمة الصحية.

وأكد اللواء إسماعيل كمال أن المحافظة ستتخذ حزمة إجراءات عاجلة للتيسير على المواطنين، من بينها التنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية لتوزيع المترددين على المراكز القريبة، بجانب دعم مركز "صحة أول" بأطقم طبية إضافية، بما يسهم في تسريع الكشف وتوفير العلاج اللازم.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة علاجية لائقة وسريعة لأبناء أسوان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وتذليل التحديات أمام تطبيق التأمين الصحي الشامل.





