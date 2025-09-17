الدقهليةـ رامي محمود:



أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة اليوم بمدرسة منية محلة دمنة للتعليم الأساسي بمركز ومدينة المنصورة، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والتأكد من توافر كافة الخدمات التعليمية والإدارية داخل المدرسة.



ووجه المحافظ مديرة المدرسة بالاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة وفي محيطها، مؤكدًا أن المدرسة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط، بل بيئة تربوية متكاملة تبدأ بتربية النفوس على القيم والأخلاق قبل تلقين المناهج.



كما وجّه "مرزوق" بضرورة توعية الطلاب بالقيم الوطنية وغرس روح الانتماء لديهم، مشيرًا إلى أن حب الوطن والدفاع عنه ليس خيارًا بل هو واجب وطني وديني يجب أن يُغرس في نفوس الطلاب منذ الصغر، حتى يكونوا جيلًا واعيًا قادرًا على خدمة مصر وحمايتها.



وأكد المحافظ أن التعليم هو السلاح الحقيقي لبناء المستقبل، وأن بناء جيل جديد متسلح بالعلم والأخلاق والانتماء هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



واختتم "مرزوق" جولته مؤكدًا أنه سيواصل جولاته المفاجئة على مختلف المدارس بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، ومتابعة استعداداتها لضمان سير العملية التعليمية في أفضل صورة ممكنة.





