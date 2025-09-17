إعلان

محافظ الدقهلية: المدرسة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط بل بيئة تربوية متكاملة

02:36 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
  • عرض 10 صورة
    جولة اللواء طارق مرزوق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهليةـ رامي محمود:


أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة اليوم بمدرسة منية محلة دمنة للتعليم الأساسي بمركز ومدينة المنصورة، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والتأكد من توافر كافة الخدمات التعليمية والإدارية داخل المدرسة.


ووجه المحافظ مديرة المدرسة بالاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة وفي محيطها، مؤكدًا أن المدرسة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط، بل بيئة تربوية متكاملة تبدأ بتربية النفوس على القيم والأخلاق قبل تلقين المناهج.


كما وجّه "مرزوق" بضرورة توعية الطلاب بالقيم الوطنية وغرس روح الانتماء لديهم، مشيرًا إلى أن حب الوطن والدفاع عنه ليس خيارًا بل هو واجب وطني وديني يجب أن يُغرس في نفوس الطلاب منذ الصغر، حتى يكونوا جيلًا واعيًا قادرًا على خدمة مصر وحمايتها.


وأكد المحافظ أن التعليم هو السلاح الحقيقي لبناء المستقبل، وأن بناء جيل جديد متسلح بالعلم والأخلاق والانتماء هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


واختتم "مرزوق" جولته مؤكدًا أنه سيواصل جولاته المفاجئة على مختلف المدارس بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، ومتابعة استعداداتها لضمان سير العملية التعليمية في أفضل صورة ممكنة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جولة اللواء طارق مرزوق الدقهلية طارق مرزوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟