بالصور- رفع 74 ألف طن قمامة و254 كيلو مخلفات طبية من شوارع الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، أعمال رفع القمامة من الشوارع وتطهير صناديق القمامة والسيارات الناقلة لها، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جرى رفع نحو 74 ألف طن من المخلفات الصلبة و254 كيلو من المخلفات الطبية من شوارع الأحياء المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن خطة مكثفة لتعزيز كفاءة منظومة النظافة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد ، محافظ الإسكندرية، الذي شدد على ضرورة المتابعة اليومية لمستوى النظافة في الشوارع، ورصد أي تجمعات للقمامة والتنسيق الفوري مع شركة نهضة مصر لإزالتها بشكل دوري، بما يضمن بيئة حضرية نظيفة ويعزز رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

في سياق متصل كثفت الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي جهودها لرصد التجمعات العشوائية للمخلفات، بالتوازي مع استقبال شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية، وجرى التنسيق الفوري مع شركة النظافة لرفع تلك التجمعات، مع زيادة عدد مرات الجمع في المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو نشاطاً تجارياً مرتفعاً.

وشملت التدخلات الميدانية رفع المخلفات من عدة مواقع، أبرزها: قرية حوض 13 وشارع 10 إسكوت بنطاق حي منتزه ثان، منطقة سيدي جابر وخلف مدرسة عباس العقاد والشارع الموازي لزكي رجب بسموحة بنطاق حي شرق، ميدان الساعة بنطاق حي منتزه أول، شارع الدخيلة العام بحي العجمي، شارع الحبشة وشارع فرنسا وحرم الترام بمنطقة الجامعة بحي وسط، شارع الشروق بنطاق حي عامرية أول، وشارع إبراهيم صالح في حي عامرية ثان.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة، مشيراً إلى أهمية التفاعل المجتمعي في الإبلاغ عن أي تجمعات للقمامة لضمان سرعة التعامل معها. كما شدد على ضرورة التزام رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال النظافة ميدانياً، وتقديم تقارير دورية عن مستوى الأداء.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة في الإسكندرية، وتعزيز الشعور العام بالنظام والنظافة في الفضاء العام، لا سيما في ظل التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية في عدد من الأحياء.