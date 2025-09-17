بالصور- سكرتير أسوان يتابع استعدادات مدارس نصر النوبة للعام الدراسي

أسوان - إيهاب عمران:



أجرى اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بجولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وشملت الجولة التفقدية للسكرتير العام المساعد عدداً من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف القرى والنجوع، وتم فيها التشديد على تكثيف النظافة العامة، وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات وتوفير المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية، بجانب مراجعة المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه وذلك لضمان تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة توفير الأثاث المدرسى اللازم، مع الإهتمام بتجهيز المعامل وغرف الأنشطة والمكتبات ، وتنفيذ أعمال التشجير ورفع كفاءة الأفنية المدرسية بما يتماشى مع توجهات الدولة فى الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما نقل السكرتير العام المساعد، تكليفات محافظ أسوان بشأن تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والتعليمية للانتهاء من الاستعدادات المطلوبة فى التوقيتات المحددة بما يضمن انطلاق العام الدراسى الجديد فى أجواء منظمة تسودها الجدية والانضباط الكامل.





