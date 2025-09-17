إعلان

"دقيقة وعي تنقذ حياة".. انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق

11:42 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق

background

الشرقية- ياسمين عزت:

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية في نسخته الأولى بجامعة الزقازيق، تحت شعار "دقيقة وعي تنقذ حياة"، والذي نظمه كيان شباب قادرون التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.

شهد الملتقى حضور الدكتور محمد منتصر مساعد وزير العمل، أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث أكد المشاركون أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تعزيز الشراكات مع الكيانات الشبابية لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل، فيما أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية استمرار دعم المديرية لكافة المبادرات المجتمعية.

ويأتي الملتقى في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية الـ144، تأكيدًا على التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية العمل لنشر الوعي الوقائي والحد من الإصابات داخل المنشآت وزيادة الإنتاجية.

