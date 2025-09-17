محافظ الشرقية يهنئ مديرية الصحة لتصدرها مبادرة القضاء على السمنة

الشرقية- ياسمين عزت:

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لتصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات مبادرة القضاء على السمنة، وذلك بفضل ما قدمته من خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وتحقيقها أعلى نسبة تردد منذ انطلاق المبادرة في 19 يناير 2025 وحتى الآن.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة هنية الأحمدي، منسقة المبادرة بالمديرية، وكافة الفرق الطبية المشاركة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بوسائل مكافحة العدوى وحسن استقبال المترددين على الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي أن مبادرة "القضاء على السمنة" تحت شعار "تغذيتك مفتاح سعادتك"، تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين، حيث تم تخصيص عيادات تخصصية بوحدات الرعاية الأولية تعمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة بأسعار رمزية، بهدف الحد من معدلات الوفاة الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية المصاحبة لها، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطرها وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت بمراكز أبوكبير صافور بديرب نجم، القنايات، الزقازيق والهجارسة بكفر صقر، العزيزية بمنيا القمح والعادلية ببلبيس، حيث نجحت في تقديم الخدمة لـ 6144 مواطناً خلال تسعة أشهر.

ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع احتفالات الشرقية بعيدها القومي الـ144، تأكيداً على دور المحافظة الريادي في دعم المبادرات الرئاسية الصحية وخدمة المواطنين.