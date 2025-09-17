

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث ظهر فيه أحد المواطنين يستغيث من داخل مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، مدعيًا عدم وجود أطباء في قسم الاستقبال والجراحة عقب نقل ابنته التي تعرضت للسقوط من الطابق الرابع ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور خطيرة.

وقال الأب في الفيديو: "مفيش دكتور في المستشفى.. هل دا يرضي ربنا؟"، مؤكدًا أن ابنته وصلت منذ أكثر من ساعة دون أي تدخل طبي سوى من المسعف المرافق لها، وهو ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

في المقابل، نفى مستشفى بنها التعليمي صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن الفتاة فور وصولها جرى استقبالها وإجراء جميع الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة على الفور دون أي تأخير، حيث خضعت لأشعة مقطعية على المخ والصدر وأشعات عادية على الصدر والبطن والحوض، بالإضافة إلى فحوص شاملة للفقرات من العنق وحتى العجز وأشعات على جميع عظام الجسم.

وأوضح المستشفى أن الفتاة تعاني من كسر في إحدى الفقرات العنقية والقطنية، وكسر آخر في الكاحل والقدم، وتم التعامل مع حالتها بسرعة بتركيب الجبائر اللازمة وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، قبل أن يتم حجزها في وحدة العناية المركزة بمبنى الجراحة تحت متابعة دقيقة من الأطباء.

وأكدت إدارة مستشفى بنها التعليمي أنها تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وأن الأطقم الطبية والإدارية تبذل أقصى جهد لخدمة المرضى وتوفير جميع سبل العلاج والرعاية اللازمة لهم.