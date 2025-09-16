إعلان

"كلكم على راسي".. محافظ كفر الشيخ يستوقف موكبه لمكافأة عاملة نظافة

10:22 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استوقف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، موكبه اليوم الثلاثاء، أثناء تفقده شوارع المدينة، وقرر صرف مكافأة فورية لإحدى عاملات النظافة تقديرًا لجهودها وتفانيها في عملها.

لاحظ المحافظ المستوى المتميز للنظافة في الشارع الذي تعمل به العاملة، فقرر النزول من سيارته وتوجيه الشكر لها شخصيًا، ومنحها مكافأة مالية تقديرًا لحفاظها على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال حديثه معها، قال المحافظ: "كلكم في منظومة النظافة على راسي"، تشجيعًا لها ولزملائها على مواصلة الأداء المتميز. وأكد في بيان رسمي، أن عمال النظافة يمثلون نموذجًا مشرفًا للعطاء المتواصل، ويستحقون كل الدعم والتقدير من كافة أجهزة الدولة والمجتمع.

علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
