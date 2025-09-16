الحشيش مدفون في الفيلا.. تفاصيل سقوط عصابة بربع طن مخدرات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية حبس 5 متهمين على ذمة التحقيقات، بعد ضبط ربع طن من مخدر الحشيش وأدوات تصنيعه داخل فيلا بمنطقة التعاون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع وتهريب المخدرات، واتخذوا من فيلا منعزلة بمنطقة التعاون وكرًا سريًا لممارسة نشاطهم الإجرامي بعيدًا عن أعين الأمن.

وبعد ورود معلومات سرية إلى الأجهزة الأمنية، تم إعداد مأمورية مكبرة ومداهمة الفيلا، حيث عُثر بداخلها على كميات كبيرة من مخدر الحشيش مدفونة تحت الأرض في محاولة لإخفائها، بالإضافة إلى معدات التصنيع والتعبئة.

وتبيّن أن الكمية المضبوطة تجاوزت ربع طن، كانت معدة للبيع والتوزيع على التجار داخل الإسماعيلية والمحافظات المجاورة. وأوضحت التحقيقات أن العصابة كانت تخطط لتسويق الشحنة الضخمة، بما يمثل تهديدًا لأمن المجتمع وسلامة الشباب.

وتأتي هذه العملية في إطار الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابعها، حفاظًا على أمن واستقرار المواطنين.