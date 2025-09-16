تفاصيل استعدادات أزهر الإسماعيلية للعام الدراسي الجديد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اجتمع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بشيوخ معاهد إدارة الإسماعيليّة الأزهرية التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) نموذجية وتجريبية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة التعليمية، وعلى عطا الله، مدير التعليم التجريبي والنموذجي، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، وأحمد الصاوي، مدير إدارة المعامل والوسائط، وسارة أمين المسؤول الإعلامي للمنطقة، وسامية الدسوقي، مسؤولة العلاقات العامة، وأسامة السيد، وكيل الإدارة، والموجهين بالإدارة، وذلك في إطار استعدادات المنطقة ومعاهدها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

بدأ الهواري الاجتماع بتهنئة الحضور بالعام الدراسي الجديد، وبداية العام الدراسي الجديد، وخلال اللقاء، تم بحث آليات جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بنقص المدرسين، والعمال والإداريين والانتهاء من انتداباتهم الكلية والجزئية، وآليات تطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الكامل للمعلمين. كما تم مناقشة توفير الأثاث المدرسي ومدى مناسبته لكل مرحلة عمرية، وتوفير كافة مقومات العملية التعليمية.

وأكد الهواري أهمية المتابعة الجادة من قبل مديري الإدارات خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق.

كما شدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجهيز الفصول الدراسية بالمقاعد والوسائل التعليمية، ومتابعة تسلّم الكتب الدراسية وتوزيعها فور ورودها أولًا بأول، والتأكد من تنفيذ التعليمات بدقة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المعاهد قبل انطلاق الدراسة.

وشدد على ضرورة حل المشكلات أولًا بأول، مع متابعة انتظام الجداول الدراسية منذ الأسبوع الأول، وضمان الالتزام بالمقررات الزمنية المحددة والعمل على توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للطلاب، وضرورة تواجد تنسيق مستمر بين الإدارات والمعاهد وإعداد تقارير عن المعاهد يوميًا، وضرورة استقبال الطلاب بالشكل الذي يليق بمؤسسة الأزهر الشريف.