القليوبية توزع 200 حقيبة مدرسية على الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية

03:32 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


نظمت محافظة القليوبية اليوم احتفالية لتوزيع 200 حقيبة مدرسية مزودة بالمستلزمات التعليمية على أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك برعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في إطار جهود الدولة لدعم العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشاركت الدكتورة إيمان، نائبة المحافظ، في الفعالية بتكليف من المحافظ، حيث أكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على التزام المحافظة بتقديم مختلف صور الدعم للطلاب لضمان مستقبل أفضل لهم، كما حضر الاحتفالية أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

واختُتمت الفعالية بتوزيع الحقائب المدرسية وسط أجواء من البهجة والفرح بين الطلاب وأسرهم، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية.

القليوبية المستلزمات التعليمية أيمن عطية
