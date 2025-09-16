بالصور- إخلاء سوق التحرير العشوائي بأبنوب

ابتسامة النصر.. الطفلة إيمان تهزم السرطان بعد عامين من العلاج بالأقصر

أسيوط - محمود عجمي:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي، حملة موسعة لإخلاء السوق العشوائي بشارع التحرير، تمهيدًا لإنشاء سوق حضاري متكامل مزود ببنية تحتية مناسبة ونظام "الباكيات" لاستيعاب الباعة الجائلين، مع التأكيد على عدم السماح بإشغال الطريق مرة أخرى.

وأضاف أن الموقع تم تسليمه بالفعل للمقاول المختص لبدء أعمال التنفيذ، ضمن خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات وتوفير بيئة عمل منظمة وآمنة للتجار، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشهدت الحملة مشاركة نواب رئيس المركز، وفرق الإشغالات والمتابعة الميدانية، إلى جانب استخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز.

وأعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن مواصلة جهود المحافظة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، لضمان الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية المحددة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتطوير الشوارع وتنظيم الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية حديثة تواكب متطلبات التطوير العمراني، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التواصل مع غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لتقديم الشكاوى والمقترحات، من خلال الخط الساخن (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.