ضبط 104 أطنان لحوم وأسماك فاسدة في حملة تفتيش بالعبور

12:50 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية، حملة تفتيش موسعة بمدينة العبور، تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

وشارك في الحملة إدارة الطب البيطري بالخانكة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث استهدفت التفتيش على اللحوم ومصنعاتها والأسماك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 103 أطنان من اللحوم المجمدة، بالإضافة إلى ضبط طن واحد من البوش، مع سحب عينات منها لإجراء الفحوصات المعملية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 104 أطنان.

وجرى تحرير محضر ضبط وتسليم الكميات المضبوطة إلى مفتش التموين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتصدي لمحاولات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات وضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المواطنين.

