صيف واطمن على صحتك.. الكشف على 1420 مواطنًا بالعيادة المتنقلة بشاطئ إدكو

12:42 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

قافلة طبية

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية عبر عيادة متنقلة تمركزت أمام شاطئ إدكو طوال موسم الصيف، ووقعت الكشف الطبي على 1420 مواطنًا وصرفت العلاج المجاني لهم.

وشملت الخدمات المقدمة غيار الجروح، وتركيب المحاليل، وقياس الضغط والسكر لـ179 حالة، بالإضافة إلى إحالة بعض الحالات التي احتاجت متابعة متخصصة إلى المستشفيات.

وجرى العمل يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً بوجود طبيب أخصائي وفريق تمريض مدرب على أعمال الطوارئ، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العيادة.

وأكدت مديرية الصحة، استمرار جهودها في توسيع نطاق الخدمة والوصول إلى المواطنين في أماكن التجمعات، بما يعزز من دور المبادرات الصحية خلال مواسم الصيف.

قافلة طبية شاطئ إدكو مديرية الصحة بالبحيرة
