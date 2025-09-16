أسيوط - محمود عجمي:

وجّه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي المتابعة الميدانية، بضرورة تنفيذ زيارات يومية للمدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، والتأكد من توزيع الكتب الدراسية وتسكين المعلمين والعاملين بالحصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه وكيل الوزارة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المديرية، بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية والتعليم العام، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية، ومدير المتابعة، ووكلاء الإدارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وشدد دسوقي على أهمية تكثيف المرور الميداني على جميع المدارس داخل نطاق الإدارات التعليمية، لمعالجة أي ملاحظات بشكل عاجل، وضمان استكمال توزيع الكتب الدراسية، وسرعة تسكين المعلمين وتوزيعهم، بما في ذلك معلمي الحصة لسد العجز، بالتنسيق مع موجهي المواد الدراسية. كما أكد على ضرورة متابعة توزيع المقاعد الجديدة والمعاد تدويرها، وتجهيز المدارس الجديدة لضمان انطلاقة دراسية منضبطة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بتنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، والكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل توجيهات المحافظ خلال جولاته الميدانية، والتي تضمنت تعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل الوحدة المنتجة داخل المدارس، وإشراك الطلاب في الأنشطة المدرسية لترسيخ قيم الولاء والانتماء، إلى جانب تطبيق لائحة الانضباط المدرسي لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات والكهرباء والسباكة، وتجهيز الفصول والمعامل قبل بدء الدراسة، مع التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس، لخلق بيئة نظيفة وجاذبة للطلاب والعاملين، والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، حفاظًا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية.

وفي ختام الاجتماع، كلف دسوقي مسؤولي المتابعة بالمديرية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتنفيذ جولات متابعة يومية، لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتحقيق الانضباط، والتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والأحياء، لضمان نظافة محيط المدارس، ورفع الإشغالات، وتمهيد الطرق المؤدية إليها.