بسبب المال.. أنهى حياة زوجته في العبور وهرب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، حيث أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل مسكنهما إثر خلاف مالي نشب بينهما، ولاذ بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من إدارة مباحث المديرية يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وعلى الفور انتقلت قوات البحث الجنائي إلى مكان الحادث لمعاينته.

تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريحها لتحديد سبب الوفاة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الزوج الهارب وكشف ملابسات الجريمة.