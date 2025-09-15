بتخفيضات 30%.. محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بقرية قلندول (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، معرض "أهلاً مدارس" بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي، وذلك لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، ويقام المعرض بجوار مدرسة قلندول للتعليم الأساسي.

وخلال الافتتاح، وجّه المحافظ بالتوسع في إقامة تلك المعارض بجميع مراكز المحافظة التسعة، وزيادة الكميات المعروضة من السلع، دعماً للأسر البسيطة والأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص في تنظيم هذه المعارض يسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وحرص المحافظ على تفقد أقسام المعرض المختلفة، والتي شملت الحقائب، الملابس، الأحذية، الأدوات الدراسية، إضافة إلى المواد الغذائية واللحوم.

وأجرى المحافظ أحاديث ودية مع المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن الأسعار وجودة المنتجات، مشيرًا إلى أن التخفيضات المقررة تتراوح بين 20% و30%.



وشدد المحافظ على ضرورة التزام العارضين بالأسعار المعلنة، موجهاً بتكثيف الرقابة اليومية من جانب الوحدة المحلية ومديرية التموين لضمان استقرار الأسعار.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يضم عدداً من العارضين من المحال التجارية الكبرى والمكتبات، ويقدم كافة المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة التي تشمل مشغولات يدوية متنوعة، بما يساهم في دعم هذه الفئة اقتصادياً.

جديرًا بالذكر أن محافظ المنيا كان قد افتتح الأسبوع الماضي معرض "أهلاً مدارس" بمدينة المنيا، بمركز التدريب بجوار فرق الأمن أمام فرع “راية” بشارع كورنيش النيل، والذي شهد تخفيضات مماثلة بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: النائب رياض عبد الستار، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، وصابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد خلف رئيس مركز ملوي.