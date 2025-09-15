إعلان

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الشرقية يتفقدان توسعات محطة معالجة السدس بالإبراهيمية

03:59 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
الشرقية- ياسمين عزت:

تفقد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي السدس بمركز الإبراهيمية، والتي تقام بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات التنفيذ وتذليل العقبات لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار الأشموني إلى أنه من المقرر أن يشهد شهر سبتمبر الجاري افتتاح 6 مشروعات جديدة بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية، بتكلفة 368.5 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات الشرقية بعيدها القومي الـ144.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الشرقية خلال الجولة لشرح من المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات المشروع وآلية المعالجة بنظام التهوية السطحية، موضحًا أن التوسعات بنظام "الباي بلوك" ستخدم أكثر من 22 ألف نسمة بعدد من القرى والتوابع، وأن المحطة حاليًا في مرحلة تجارب ما قبل التشغيل

رافق الزيارة نائبة المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز، والمهندس فتحي بنداري نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد من نواب البرلمان

مستشار رئيس الجمهورية محافظ الشرقية محطة معالجة السدس بالإبراهيمية الشرقية
