بورصة الدواجن تهبط.. وتجار جنوب سيناء يشكون ضعف هامش الربح

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت حركة بيع الدواجن بمحافظة جنوب سيناء، تراجعًا نسبيًا في أسعار الدواجن، نتيجة لتراجع العرض والطلب.

يقول أحمد عبد الحميد، صاحب محل لبيع الدواجن بمدينة الطور، إن أسعار الدواجن بالمحافظة غير مستقرة وفي تذبذب مستمر وفقًا لأسعار البورصة، والتي تقوم بدورها بتحديد سعر البيع للمستهلك، مؤكدًا أن أسعار الدواجن بجنوب سيناء تختلف عن الأسعار في المحافظات الأخرى، كون التاجر يقوم بتحميل تكلفة النقل على المستهلك.

وأوضح صاحب المحل، أن نسبة الربح لأي تاجر لا تتعدى 3 جنيهات في الكيلو، ويجري تحميل تكلفة نقل الدواجن من المحافظات الأخرى إلى جنوب سيناء، والتي تصل إلى 50 قرشًا على الكيلو، مشيرا إلى أن تلك النسبة لا تغطي إيجار المحل، وتكلفة المياه والكهرباء والعمالة، لذا تقوم بعض المحلات بتحميل ثمن نظافة الدجاجة على العميل والتي تصل إلى 10 جنيهات، لتغطية تكاليف المحل.

وأكد عبد العزيز محمود، عامل في أحد المحلات، أن أسعار الدواجن بالمحافظة تراجعت اليوم ثلاث جنيهات، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بلغ 70 جنيهًا، بعد أن كان يتراوح بين 73 حتى 75 خلال الأيام الماضية، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 125 حتى 130 جنيهًا.

وأوضح أن سعر كيلو الوراك يتراوح بين 75 حتى 80 جنيهًا، والأجنحة من 50 حتى 55 جنيهًا، والبانيه من 185 حتى 190 جنيهًا، والدبابيس 150 جنيهًا، والكبدة بـ 110 جنيهات، والشيش 165 جنيهًا.

على جانب آخر، قال محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن أسعار الدواجن بشكل عام يتوقف على عاملين مهمين إحداهما أسعار العلف، والآخر سعر الكتكوت، فأي زيادة في سعر أحدهما ينتج عنه زيادة في الأسعار بشكل عام، مؤكدُا أن جميع التجار ملتزمين بالسعر التي تحدده البورصة.

وأوضح أن عامل زيادة الطلب على الدواجن بمحافظة جنوب سيناء يلعب دورًا هامًا في ارتفاع الأسعار، خاصة أن معظم التجار يعتمدون على شراء الدواجن من المحافظات الأخرى، فأي تأخير في وصول الشحنات يؤثر على السعر خاصة في حالة زيادة الطلب مع قلة المعروض في الأسواق.