"راحوا الغلابة".. انهيار جد الأطفال ضحايا "الخبز المسموم" بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت قاعة محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين 15 سبتمبر، لحظات إنسانية مؤلمة خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر أ. ع، الشهيرة باسم "نعمة"، والمتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الخبز المسموم" بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

وبينما كانت هيئة المحكمة تستعرض اعترافات المتهمة وما ورد في أوراق التحقيقات، لم يتمالك جد الأطفال نفسه، فانهار باكيًا داخل القاعة وهو يردد بصوت متهدج: "راحوا الغلابة.. راحوا الملاك الصغيرين"، وسقط الرجل العجوز على مقعده ممسكًا برأسه ودموعه تنهمر بغزارة، في مشهد أبكى الحاضرين وأجبر بعضهم على مغادرة القاعة لعدم تحمل الموقف.

تزامن ذلك مع بكاء أم الأطفال وأفراد الأسرة الذين غمرتهم حالة من الانهيار التام، فيما ساد القاعة صمت ثقيل لم يقطعه سوى صوت البكاء والدعاء للضحايا.

النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن اعترفت بدس مادة سامة قاتلة داخل الخبز الذي اعتاد الأطفال تناوله، انتقامًا من والدة المجني عليهم بعد أن أعادها زوجها إلى عصمته.

القضية المقيدة برقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المنياوي، وسط مطالبات من الأهالي وأسر الضحايا بالقصاص العادل وإنزال أشد العقوبة بالمتهمة التي ارتكبت جريمة هزت وجدان المجتمع بأسره.

