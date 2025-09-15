إعلان

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في المنيا- صور

12:18 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
المنيا – جمال محمد:

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة "هاجر أ"، الشهيرة باسم "نعمة"، المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في قضية "الخبز المسموم" بقرية دلجا بمركز ديرمواس، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة شهدت أول ظهور للمتهمة وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما غمر البكاء أم الأطفال والأسرة، في مشهد مؤثر أثار الحزن بين الحاضرين. وتواجه "نعمة" تهم التخطيط لدس مادة سامة في الخبز ما أدى إلى وفاة الأبناء الستة ووالدهم، فيما نجت الأم.

القضية أثارت صدمة واسعة في محافظة المنيا، بعد اعتراف المتهمة بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، ما دفع الأهالي لمطالبة القضاء بأقصى عقوبة.

وكانت المأساة قد بدأت في 11 يوليو الماضي بوفاة 3 أطفال، ولحق بهم شقيقهم الرابع، ثم شقيقتان أخريان، وأخيرًا والدهم، بينما كانت وزارة الصحة قد استبعدت في وقت سابق وجود أي أمراض معدية أو أوبئة بالقرية.

