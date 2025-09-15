أسامة ربيع يكرم مرشدين هيئة قناة السويس وينعى 4 رحلوا خلال 2025

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، احتفالية عيد المرشدين بذكرى انتصار الإرادة المصرية الـ 69، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من مرشدي قناة السويس، وذلك بمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على إحياء ذكرى انتصار الإرادة المصرية على مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب والاحتفال بما حققته أجيال متعاقبة من المرشدين المصريين للحفاظ على ريادة القناة في المجتمع الملاحي.

ونقل الفريق ربيع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مرشدي الهيئة واعتزازه بما يقدموه من عمل جاد ووطني مخلص لتظل القناة الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري ضمن الإجراءات المتبعة لزيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة وتعزيز قدرات القناة وذلك بالتوازي مع مشروعات التطوير المستمرة بالقناة.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لفقدان قناة السويس خلال الأشهر القليلة الماضية رجال من أخلص وأكفأ أبنائها المرشدين، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم و ذويهم الصبر والسلوان.

عقب ذلك، ألقى الربان عبد الحميد السجيني كبير مرشدين ممتاز كلمة أكد فيها على أهمية الاحتفال بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت الإرادة المصرية وقدرتها على إدارة القناة بكفاءة واقتدار بسواعد مصرية خالصة، مقدما الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على اهتمامه بإحياء الذكرى ولقاء المرشدين وتثمين جهودهم.

وأضاف السجيني بأن النجاح لم يكن ليستمر لولا تضافر الجهود ضمن منظومة متكاملة يعمل فيها الجميع لرفعة القناة لتظل شريانا للحياة وركنا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.

ووجه السجيني رسالة إعزاز وتقدير للأجيال الشابة من مرشدي الهيئة، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بكفاءة ووطنية لا تقل عن ما قدمه الرواد.

شاهد الحضور عدداً من الأفلام التسجيلية عن تاريخ وطبيعة الإرشاد بقناة السويس، كما تضمن الحفل وصلة غنائية قدمتها فرقة المطرب ماهر كمال.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم الفريق ربيع مجموعة من المرشدين من أصحاب الكفاءات ومسيرة من العطاء المتميز في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس، كما شمل التكريم أسر المرشدين الراحلين.