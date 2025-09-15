ضبط سيدة ألقت جثة رضيع حديث الولادة في صندوق قمامة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على سيدة متهمة بإلقاء جثة رضيع حديث الولادة، عمره يوم واحد، داخل صندوق قمامة بجوار مستشفى قنا العام.

وجاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا بالعثور على جثة الرضيع بجوار المستشفى.

وبعد تكثيف التحريات، تم تحديد المتهمة والقبض عليها، وهي سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا ومقيمة في إحدى مناطق بندر قنا. وأوضحت التحريات أنها قامت بإخفاء نفسها بعباءة سوداء ليلًا وألقت جثة الرضيع نتيجة علاقة غير شرعية، ثم حاولت الهرب قبل أن يتم ضبطها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، وكُلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.