تعليم الشرقية تستعد للعام الدراسي وتكرم مديري المدارس المتميزة (صور)

عقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمدارس الثانوية، لمراجعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

خلال الاجتماع، شدد "غريب" على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، ومتابعة التزام المعلمين بالمناهج، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي، إلى جانب الاهتمام برعاية الموهوبين وتفعيل خطط مواجهة الأزمات.

كما وجه بضرورة الالتزام بالزي المدرسي وسد العجز في المعلمين قبل بدء الدراسة، مؤكدًا على أهمية إشراك مجالس الأمناء والآباء في دعم العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، كرّم وكيل الوزارة عددًا من مديري المدارس المتميزة تقديرًا لجهودهم، مؤكدًا أن "أبناءنا أمانة في أعناقنا، وهم نواة صناعة مستقبل مصر".