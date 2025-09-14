إعلان

العثور على جثة ستيني بآثار تعدي داخل منزله في الشرقية

08:51 م الأحد 14 سبتمبر 2025

العثور على جثة ستيني داخل منزله

الشرقية - ياسمين عزت:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، داخل منزله بإحدى قرى مركز الزقازيق، وبها آثار تعدي وإصابة بآلة حادة في الرأس.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من الأهالي بالعثور على الجثة، وتبين أن ابنة المجني عليه هي من اكتشفت الواقعة بعدما ذهبت للاطمئنان عليه لعدم رده على اتصالاتها.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.

جثة مسن العثور على جثة أمن الشرقية
