حريق يلتهم شقة سكنية بشبين الكوم (صور)

06:30 م الأحد 14 سبتمبر 2025
المنوفية - أحمد الباهي

اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في شقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة البر الشرقي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وبدأت جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتواجدت قوة من الشرطة بموقع الحريق للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر المحتملة، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.

حريق شقة شبين الكوم اخماد حريق الحماية المدنية أمن المنوفية
