بالأسماء.. 5 مصابين في تصادم مروع على صحراوي البحيرة

05:50 م الأحد 14 سبتمبر 2025

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية"، عند الكيلو 100 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي بالطريق المشار إليه.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: إسلام عبد الحليم علي 33 عاما، محمد محمود عبد البديع 30 عاما، كريم العربي عبد الستار 39 عاما، أحمد رمضان عبد الرحمن 43 عاما، أحمد ممدوح السماحي محمود 27 عاما.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم على صحراوي البحيرة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مدير أمن البحيرة الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية
