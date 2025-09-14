بالصور- جامعة الأقصر الأهلية تستعد لانطلاق العام الدراسي الأول

الأقصر - محمد محروس:

تستعد جامعة الأقصر الأهلية لبدء أول عام دراسي لها، في خطوة تعد إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بمحافظة الأقصر وصعيد مصر بوجه عام. وتواصل الجامعة إنهاء استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب الجدد بالكليات الأربع التي تنطلق بها الدراسة هذا العام، وهي: كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية السياحة والآثار، كلية الفنون والتصميم، وكلية اللغات والترجمة والعلوم الإنسانية.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، أن التجهيزات تشمل استكمال المعامل الدراسية والقاعات الذكية وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم أساليب التدريس التفاعلي، مشيرة إلى أن الجامعة حرصت على اختيار برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، منها: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإرشاد السياحي، إدارة المطارات، العمارة الداخلية، تصميم الأزياء، إضافة إلى برامج الترجمة بأربع لغات أجنبية وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأضافت أن الجامعة تعمل على استقبال الطلاب الجدد عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم والتسجيل، إلى حين إعلان وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للتنسيق. كما شددت على أن الجامعة ستقبل طلاب الثانوية العامة والأزهرية والفنية وفق القواعد المنظمة التي تحددها الوزارة.

وفي إطار دعم الطلاب، أعلنت الجامعة عن حزمة منح متنوعة تشمل: منح كاملة لأول عشرة طلاب من أوائل الثانوية العامة بالأقصر، ومنح خاصة لأبناء الشهداء، ومنح جزئية لجميع الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الأولى (20% لكلية الحاسبات والمعلومات، و25% لبقية الكليات) حتى التخرج.

وأكدت رئيس الجامعة أن هذه المبادرات تأتي تخفيفًا للأعباء عن أولياء الأمور وتشجيعًا على التحاق أبناء الصعيد ببرامج أكاديمية متقدمة داخل محافظتهم.

كما أوضحت أن الجامعة وضعت خطة مستقبلية للتوسع في التخصصات الحيوية، حيث يجري الإعداد لافتتاح كليات جديدة في السنوات المقبلة، من بينها كليات الطب والتمريض، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية الشاملة.

والجامعة تستهدف تعزيز التعاون الدولي من خلال شراكات أكاديمية مع جامعات عالمية، بما يفتح المجال أمام الطلاب لتجارب تعليمية دولية ويؤهلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.