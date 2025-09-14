أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، بمشاركة مديري ومعلمي مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، وذلك لبحث سبل تطوير منظومة التعليم الفني وتعظيم الاستفادة من الورش والإمكانات المتاحة داخل المدارس، بما يسهم في تعزيز مهارات الطلاب وتحويلها إلى قيمة إنتاجية تخدم المجتمع المحلي وتلبي احتياجات سوق العمل.

حضر الاجتماع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات المعنية، ورؤساء المراكز، ومديري المدارس الفنية بمختلف أنحاء المحافظة.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على أهمية رفع كفاءة الورش التعليمية وتوظيفها بشكل فعّال لخدمة العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة متابعة خريجي المدارس الفنية وتنظيم لقاءات دورية معهم لضمان استمرارية التواصل والاستفادة من خبراتهم العملية.

ووجّه اللواء أبو النصر بتشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية، وإنشاء كيان إنتاجي تتبناه المحافظة، على أن يتم توفير الورش بأسعار رمزية لتحقيق إنتاجية مستدامة تعود بالنفع على الطلاب والمعلمين على حد سواء. كما ناقش إمكانية إدخال شركاء صناعيين لتشغيل الورش المتوقفة وتوفير تدريب عملي للطلاب في مختلف التخصصات، بما يعزز فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أهمية التوسع في برامج التعليم المزدوج من خلال إلحاق الطلاب بالمصانع، باعتباره نموذجًا فعّالًا للربط بين التعليم وسوق العمل.

كما طرح إمكانية دمج جهود مديرية الزراعة مع التعليم الزراعي لتشغيل مفارم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات وأعلاف تخدم المجتمع المحلي، إلى جانب توجيهاته بنقل الأخشاب المتوافرة بمدارس التعليم العام إلى المدارس الفنية لإعادة تدويرها وتشغيل ماكينات الفرم، في إطار خطة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.