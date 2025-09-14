بالصور- تصادم ميكروباص وسيارتين ملاكي على الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي عند مدخل مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص أمام مصنع أبو حوا، ما أسفر عن إصابة سيدة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور على الفور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة تبين وقوع التصادم في اتجاه القاهرة.

ونجح رجال مرور القليوبية في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، لتفادي تعطيل مصالح المواطنين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.