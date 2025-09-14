إعلان

بالصور- تصادم ميكروباص وسيارتين ملاكي على الطريق الزراعي بالقليوبية

11:48 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تصادم ميكروباص (2)_2
  • عرض 3 صورة
    تصادم ميكروباص (1)_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي عند مدخل مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص أمام مصنع أبو حوا، ما أسفر عن إصابة سيدة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور على الفور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة تبين وقوع التصادم في اتجاه القاهرة.

ونجح رجال مرور القليوبية في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، لتفادي تعطيل مصالح المواطنين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم ميكروباص سيارتين ‏ملاكي الطريق الزراعي القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
محافظ أسيوط يبحث تطوير التعليم الفني استعدادًا للعام الدراسي الجديد - صور

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام