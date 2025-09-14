جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، مجالس الفقه بكافة مساجد المحافظة، بهدف التوعية ضد فوضى الفتاوى والأفكار المتطرفة.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن مجالس الفقه تعمل على تجديد الخطاب الديني، وبلورة الرؤى الشرعية المستنيرة، بما يضمن أن يكون الفقه معاصرًا ومواكبًا لتحديات العصر دون المساس بأصول الشريعة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أن مجالس الفقه ليست مجرد لقاءات دورية لفقهاء وعلماء، بل هي حصن منيع للأمة ضد فوضى الفتاوى والأفكار المتطرفة، وذلك من خلال البحث والمناقشة، وتقديم فتاوى مدروسة ومبنية على الدليل، بعيدًا عن الآراء الشخصية أو المتسرعة.

وأضاف أن هذه المجالس تمثل محورًا أساسيًا في صناعة الوعي الديني السليم، كونها تعمل على تصويب المفاهيم المغلوطة، وتوعية المواطنين بأمور دينهم بشكل وسطي ومعتدل.

وأكد أن الدور الذي تؤديه هذه المجالس في إرساء المنهج الأزهري الوسطي يساهم بشكل فعال في حماية المجتمع من الأفكار الهدامة التي تهدد استقراره، لذا ستظل مجالس الفقه في الأوقاف منارة للعلم، وحارسة لوسطية الدين، وصانعة للوعي الديني الرشيد.

وأشار إلى أنه يجري عقد لقاء كل يوم جمعة مع الأطفال بالمساجد لغرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوسهم بطريقة محببة، وتعليم الأطفال آداب المسجد وأهمية الصلاة، وإشعارهم بالانتماء للمجتمع الإسلامي، مؤكدِا أن هذه اللقاءات بمثابة لحظات مميزة تقوّي الروابط بين جميع الفئات وتُثري روحانية الطفل، مما يجعلها تجربة لا تُنسى تُشكّل شخصيته وتُعزّز هويته.