خلال 10 أيام.. السرطان يخطف 3 من شباب قرية واحدة بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّم الحزن على أهالي قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد أن فقدت القرية ثلاثة من أبنائها الشباب خلال عشرة أيام فقط، إثر صراع طويل مع مرض السرطان استمر لأكثر من عامين.

بدأت أحزان القرية برحيل الشابة فاطمة حمادة أحمد مؤيد أول يوم أربعاء من شهر سبتمبر الجاري، حيث شُيّع جثمانها عقب صلاة العصر من أمام منزل والدها بشارع الدوار، ودُفنت بمقابر القرية الغربية، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة فقط.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، ودّع الأهالي الدكتور باسم سنوسي محمد إسماعيل، الذي ووري جثمانه الثرى خارج البلاد، فيما أقام أهل قريته صلاة الغائب عليه بناءً على طلب أسرته، كما أدى أصدقاؤه وأحباؤه صلاة الغائب عقب صلاة العشاء بمسجد بستان الجيش في العباسية.

واختُتمت سلسلة المآسي مساء السبت بوفاة الطفلة چني عمرو كرم الفار، حيث وصل جثمانها من القاهرة ودُفن عند كوبري سبل، وسط مشاعر صدمة وحزن عميق بين أهالي القرية.

ووصف أهالي قرية سمادون الراحلين الثلاثة بـ"شهداء المرض"، مؤكدين أنهم تركوا خلفهم سيرة عطرة من الصبر والاحتساب، داعين الله أن يتقبلهم في الفردوس الأعلى.