قرارات عاجلة من النيابة العامة فى واقعة مشاجرة المرسى السياحي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بقسم أول سوهاج بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم السبت، حبس 9 متهمين بينهم سيدتان فى واقعة مشاجرة المرسى السياحي بالكورنيش الغربي 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة النظر فى أمر التجديد.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث التكميلية حول صحة واقعة الإتلاف، مع تكليف أحد المختصين بالإدارة الهندسية بحي غرب بالانتقال إلى محل الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك أية تلفيات من عدمة، وتفريغ حرز الفلاشة المرتبطة بالواقعة وبيان الأشخاص الظاهرين بالفيديو والواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بالمرسى السياحي بالكورنيش الغربي بسوهاج.

ووجّه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج القوات وضباط القسم لمحل الواقعة لضبط أطرافها، وبالفحص تبين أن المشاجرة نتيجة مشادة كلامية بين المتواجدين بالكافيتريا والعاملين بها على ثمن المشروبات أدى إلى تعدي كل منهم بالسب والضرب على الأخر باستخدام المقاعد الخشبية والبلاستيكية وحدوث بعض الإصابات.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وهم عدد 9 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.