ضبط زيوت سيارات معاد تدويرها ومواد غذائية فاسدة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شنت مديرية التموين ببني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة موسعة على المصانع والمحال والأسواق لضبط المخالفات التموينية وحماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتجميع زيوت السيارات المستعملة وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، حيث تم التحفظ على 50 طنًا من الزيوت المعدنية الخطرة.

كما ضبطت الحملة سيارة نقل محملة بـ 109 جوال دقيق بلدي مدعم بوزن إجمالي بلغ 5.5 طن، فضلًا عن 100 عبوة أحبار طباعة مقلدة، و472 كرتونة حلويات، و2064 باكو بسكويت، و84 عبوة عصائر منتهية الصلاحية.

ونجحت الحملة كذلك في ضبط سلع مجهولة المصدر، تضمنت: 3 أطنان من أسمدة كبريتات الكالسيوم، و5 أطنان من الردة والذرة والفول والأرز والأعلاف، و625 كجم سمن نباتي، و25 عبوة بويات، و30 علبة شوكولاتة، بالإضافة إلى كمية من اللحوم والدواجن المصنعة والمطهية مجهولة المصدر.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق لضبط المخالفات التموينية، وحماية المواطنين من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.