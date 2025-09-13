حملات الشرقية تطيح بتعديات على أملاك الدولة خلال 3 أيام (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل قوة لمحاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي استثناء.

وشنت الأجهزة التنفيذية خلال الفترة من 8 حتى 11 سبتمبر الجاري، حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحات بلغت نحو 540 مترًا مربعًا.

ففي مركز ههيا، جرى فك شدة خشبية لمبنى مخالف داخل الحيز العمراني على مساحة 100 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة تعدٍ على مساحة 40 مترًا مربعًا بكفر حموده بالمحمودية.

وفي مركز بلبيس، تمت إزالة شدة خشبية بالدور الأول العلوي على مساحة 100 متر مربع بقرية الجوسق التابعة لشبرا النخلة، فضلًا عن إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 30 مترًا مربعًا بعزبة شرف بإنشاص الرمل.

أما في مركز ديرب نجم، فقد أُزيل مبنى من الطوب الأحمر والمونة الطينية مقام على أرض زراعية بمساحة 90 مترًا مربعًا بقرية الحصة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة.

كما شهد مركز أبو كبير تنفيذ إزالة لمبنى مخالف بالدبش الأبيض على مساحة 60 مترًا مربعًا بقرية طوخ القبلية. وفي مركز الإبراهيمية، تم تنفيذ إزالة كلية لمبنى مخالف مقام على أرض زراعية بكفور نجم على مساحة 120 مترًا مربعًا.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا، مع تطبيق القانون بكل حزم.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية، من خلال الخط الساخن 114 أو عبر الخطوط الأرضية: 0552303693 – 0552312540 – 0552314004.