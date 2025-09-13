مدارس التمريض بالفيوم تفتح أبوابها لـ298 طالبًا مع بدء الدراسة

الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن مدارس التمريض التابعة للمديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بقبول 298 طالبًا وطالبة موزعين على 7 مدارس ثانوية (مدرستان للبنين و5 للبنات).

وقالت إن العام الدراسي الجديد يشهد تخرج 302 طالب وطالبة من مدارس التمريض بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة أسماء شريف، مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات بمديرية الصحة، أن 593 طالبًا وطالبة تقدموا لاختبارات القبول التي شملت (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي)، إضافة إلى كشف الهيئة والفحوص الطبية، ليتم في النهاية اختيار المقبولين.

وأشارت إيمان السخاوي، الموجه العام لمدارس التمريض بالفيوم، إلى توزيع الطلاب المقبولين على المدارس كالآتي:

- مدرسة اللاهون: فصلان، تستقبل طلاب مراكز أبشواي، الفيوم، يوسف الصديق، إطسا، وبندر الفيوم.

- مدرسة مطرطارس: فصل واحد، مخصص لطلاب مركزي سنورس وطامية.

- مدرسة التمريض بمدينة الفيوم: فصلان، أحدهما لطالبات البندر والآخر لطالبات المركز.

- مدرسة إطسا: فصل واحد مخصص لطالبات المركز.

- مدرسة أبشواي: فصلان، أحدهما لطالبات أبشواي والآخر لطالبات يوسف الصديق.

- مدرسة طامية: فصل واحد مخصص لطالبات المركز.

- مدرسة سنورس: فصل واحد يستقبل طالبات المركز.