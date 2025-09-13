حبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.. القضاء يحسم قضية "بنت مبارك المزعومة"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس مروة يسري عبد الحميد السيد، المعروفة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامها بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد فوزي، والمستشار زياد حمودة، وأمانة سر مصطفى يسري.

كان المحامي أحمد مهران، دفاع المتهمة، قد طالب ببراءة موكلته، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى، مؤكدًا أن هدفها كان الإبلاغ عن جريمة وليس التشهير أو السب والقذف. وأوضح أن مروة لم تكن تقصد الإساءة، مطالبًا المحكمة بحجز الدعوى للحكم، وإخلاء سبيلها نظرًا لحالتها الصحية لحين استكمال القضية.

وكانت هيئة المحكمة قد رفعت ثاني جلسات المحاكمة بعد تعرض المتهمة للإغماء، قبل أن تستأنف لاحقًا.

وأحال المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.

وتضمن قرار الإحالة في القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه، أن المتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد (محبوسة احتياطيًا)، قامت في يوليو الماضي بقذف الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار، الشهيرة بوفاء عامر، من خلال حسابها على منصة "تيك توك"، حيث أسندت إليها علنًا وقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانونًا.

وأشار القرار إلى أن المتهمة نشرت صورًا للشاكية، واتهمتها بتزوير مستندات مالية، والتورط في تجارة الأعضاء البشرية، والتسبب في وفاة أحد الأشخاص، فضلًا عن انتهاكها حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بنشر صور وأخبار شخصية عنها دون رضاها، مما ألحق بها أذى معنويًا.

وبحسب نص الإحالة، تعمدت المتهمة إزعاج المجني عليها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال، كما أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على "تيك توك" بهدف تسهيل ارتكاب جرائم السب والقذف وانتهاك الخصوصية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مروة يسري، التي تدّعي أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد تعدد البلاغات ضدها، من بينها بلاغ الفنانة وفاء عامر بشأن ترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل.