قرار عاجل من جنايات دمنهور بخصوص محاكمة قتلة تاجر الذهب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل .

جاء ذلك بعد تعذر حضور الطبيب الشرعي لمناقشته، بناء على طلب دفاع المتهمين والذي طلب أيضًا حضور لجنة فنية لمناقشتها في مقطع الفيديو الملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، للمتهمين "فارس .ع"، طالب، مقيم بالإسكندرية، و"سيف الدين.ج"، طالب، مقيم بمركز رشيد، تهمة قتل أحمد محمود المسلماني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، يوم 6 يونيو الماضي، بمركز رشيد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدا سلاحًا أبيض "مطواة"، وتوجها لمكان تواجد المجني عليه، حيث ترصد له المتهم الثاني، فيما كمن له المتهم الأول، واستدرجه خارج سيارته، وانهالا عليه بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته، وفق تقرير الطب الشرعي.

وشرع المتهمان في قتل أحمد السيد الديباني أثناء محاولته الدفاع عن المجني عليه، بتسديد طعنات له، إلا أن الأهالي تمكنوا من إبعاد المتهمين، فيما أسعف المصاب ونجا من الموت.

اقرأ أيضًا:

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة





صفوا دمه".. اعتداء مروع على تاجر ذهب وسط المارة في البحيرة