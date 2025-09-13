لمدة 4 ساعات.. قطع المياه غدًا الأحد عن 16 قرية بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن انقطاع المياه، غدًا الأحد، عن عدد من قرى المحافظة، وذلك لتنفيذ برنامج الغسيل الدوري للشبكات وتطهير المحطات وأعمال الصيانة، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لمدة 4 ساعات متواصلة، مشددة على ضرورة تدبير الاحتياجات اللازمة خلال تلك الفترة وعدم استخدام المياه، على أن تعود الخدمة بعد انتهاء الأعمال في الموعد المحدد.

ويشمل الانقطاع القرى التالية: مركز شبين الكوم: ميت موسى، شبرا باص، دكما، الماي، مركز أشمون: الحلواصي، شوشاي، مركز الباجور: أبشيش، الكتامية، أبو سنيطة، سمان، مركز الشهداء: زاوية البقلي، مركز قويسنا: كفر طه شبرا، دمهوج، كفر الشيخ إبراهيم، مركز تلا: زرقان، مركز منوف: طملاي.





