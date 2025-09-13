اجتماع في أسيوط لمتابعة استعدادات المدارس الخاصة للعام الدراسي (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماع لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور كل من: إيهاب عثمان، مدير إدارة التعليم الخاص، وياسر سيد، مدير إدارة الشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة.

استعرض وكيل الوزارة في مستهل الاجتماع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل خلال العام الدراسي الجديد.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالكثافات المحددة داخل الفصول، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، لضمان خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية استمرار تدريب المعلمين على المناهج المطورة بالتنسيق مع مديري المراحل التعليمية المختلفة.

وناقش "دسوقي" عددًا من المقترحات المقدمة من ممثلي المدارس الخاصة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، موجّهًا بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لكافة المدارس لضمان الالتزام بالتعليمات واللوائح المالية والإدارية.

واستعرض إيهاب عثمان أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش، إلى جانب المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالمتابعة الفنية للمدارس، وتكثيف الأنشطة المدرسية، والحرص على إجراء التقييمات الأسبوعية، إلى جانب تنظيم ندوات تعريفية للطلاب الجدد لشرح نظام البكالوريا الجديد ومميزاته، والفروق بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على مستقبل الطلاب.