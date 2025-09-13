منحة دراسية كاملة لأول طالبة كفيفة بكلية التجارة بجامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

في إطار دعمها المستمر لأبنائها من ذوي الهمم، وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، ابنة قرية أم القصور بمركز منفلوط، والتي تُعد أول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة بالجامعة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من خلال مركز رعاية الطلاب المكفوفين، لتغطية كافة المصروفات الدراسية للطالبة حتى تخرجها.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تضع طلابها من ذوي الهمم والمتفوقين في مقدمة أولوياتها، معتبرًا إياهم مصدرًا للفخر والإلهام، مشددًا على حرص الجامعة على توفير الدعم والرعاية اللازمة لكل طالب لضمان استكمال مسيرته التعليمية دون عوائق، وتأهيله ليكون عنصرًا فاعلًا في خدمة وطنه وبناء مستقبله.

ووصف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، التحاق ثريا بالكلية بأنه حدث فريد من نوعه، مشيدًا بما تحمله قصتها من إرادة قوية وطموح يستحقان كل الدعم.

وتُعد ثريا نموذجًا ملهمًا للإصرار والتحدي، إذ تمكنت من تجاوز صعوبات المذاكرة وأداء الامتحانات خلال مراحل تعليمها، لتحقق مجموعًا قدره 75% في الثانوية العامة، ما أتاح لها فرصة الالتحاق بعدد من الكليات النظرية، إلا أنها اختارت كلية التجارة، تحديدًا قسم العلوم السياسية، سعيًا لتحقيق حلمها بالعمل في المجال الدبلوماسي أو السلك التجاري.

ويواصل مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير المركز، جهوده في تقديم الدعم والرعاية المتكاملة لطلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير الفرص للطلاب المتفوقين لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.



