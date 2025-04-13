"ثريا" ورئيس الوزراء.. حكاية حلم تحقق في 3 أيام -فيديو وصور

تقرير - محمود عجمي:



ثريا أشرف، طالبة في مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط، تنحدر من قرية أم القصور بمنفلوط عاشت حلمًا يملأ قلبها إصرارًا لا يعرف المستحيل، رغم فقدانها نعمة البصر، كانت عيناها تنظران إلى المستقبل ببصيرةٍ حادة، تحلم بأن تصبح مبرمجةً ماهرة، تُبدع في عالم التكنولوجيا الذي لا يعرف حدودًا.



لكن ثريا واجهت تحديًا كبيرًا: لم تكن تمتلك جهاز "لاب توب" يساعدها في تعلم البرمجة، كانت تعتمد على الأصوات التي تسمعها من زملائها، وعلى شغفها الذي لا ينضب، لكنها تمنّت لو كان لديها جهازها الخاص، مزودًا ببرامج تساعد المكفوفين مثلها على التعلم والابتكار.



وفي يومٍ غير متوقع، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظة أسيوط، خلال الزيارة، التقت به ثريا، وروت له قصتها بصراحةٍ وثقة: "عندي حلم أتعلم البرمجة، لكني أحتاج لاب توب يساعدني"، لم تكن تتوقع أن كلماتها البسيطة ستجد آذانًا صاغيةً وقلوبًا كبيرة.



وفي حديثها عن لقائها برئيس الوزراء، قالت ثريا لـ"مصراوي": "لم أكن أعلم أن رئيس الوزراء سيزور أسيوط، ولم أكن أعلم أن المدرسة اختارتني لمقابلته إلا قبل يوم واحد فقط، بالطبع كنت مرتبكة قليلاً، لكنني قلت لنفسي إنه من الممكن أن أتحدث معه في يوم من الأيام، كواحدة من الشعب، يمكنني مقابلة أي شخص، سواء كان الرئيس أو رئيس الوزراء، لم أكن محضرة للكلام الذي سأقوله، فقلت ما خطر ببالي فجأة".



وأضافت: "قلت له: كيف حالك؟ نورت أسيوط! فرد قائلاً: هذا نورك. كنت أعرض معرضاً كما شاهد الجميع، فسألني: هل هذا عملك؟ فأجبته: هذا عملنا، ابتسم عندما قلت 'عملنا' بدلاً من 'عملي'؛ ثم سألني: في أي سنة دراسية أنتِ؟ فأجبته: في الثالثة ثانوي، سألني عن حلمي، فقلت له: حلمي أن أدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واحصل على ماجستير ودكتوراه في الإعلام، وأكون مبرمجة".



بعد الزيارة، تواصل معي الدكتور هاني يونس، وأخبرني أنه سيحضر لي جهاز لابتوب، وسألني إن كنت أريده قبل الدراسة الثانوية أم بعدها، قلت له إنني أريده قبل الدراسة لأن هناك أشياء أريد تعلمها قبل دخول المنحة الرقمية، وبالفعل، جاء إلى منزلي باللابتوب، وشعرت أن طلبي تحقق بسرعة وأنني حققت حلمي وأمسكته بيدي، أدركت أن وقتي ثمين ولا يجب أن أضيعه.



لم تمضِ ثلاثة أيام حتى وجدت ثريا نفسها جالسةً في منزلها المتواضع، بين أحضان أسرتها، تحمل بين يديها الجهاز الذي طالما حلمت به! ليس مجرد لاب توب عادي، بل جهازًا مجهزًا بكل البرامج التي تتناسب مع احتياجاتها، مقدَّمًا لها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد فوجئت ثريا بأنها حصلت أيضًا على منحة تدريبية مجانية في البرمجة، ستلتحق بها فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ضمن مبادرة "أجيال مصر الرقمية".



بينما كانت تلمس لوحة المفاتيح لأول مرة، شعرت ثريا بأن حلمها لم يعد بعيدًا، بل أصبح بين يديها، قالت بفرحٍ غامر: "حاسة إني مسكت حلمي بإيدي!".









