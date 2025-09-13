اليوم.. الحكم في قضية "بنت مبارك المزعومة" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تصدر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في قضية مروة يسري عبد الحميد السيد، المعروفة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، التي تواجه اتهامات بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

وكان المحامي أحمد مهران، دفاع المتهمة، قد طالب ببراءة موكلته واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى، مؤكدًا أن هدفها كان الإبلاغ عن جريمة وليس التشهير أو السب والقذف.

وأضاف مهران أن مروة لم تكن تقصد التشهير بأحد، مطالبًا المحكمة بحجز الدعوى للحكم وإخلاء سبيلها نظرًا لحالتها الصحية لحين استكمال القضية.

وفي الجلسة السابقة، رفعت هيئة المحكمة ثاني جلسات محاكمة "التيكتوكر" مروة يسري بعد تعرض المتهمة للإغماء، قبل أن تُستأنف الجلسة مرة أخرى.

وأحال المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.

وجاء في قرار الإحالة في القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه، أن المتهمة قامت في شهر يوليو الماضي بقذف المجني عليها الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار، المعروفة باسم وفاء عامر، من خلال حسابها على منصة "تيك توك"، حيث نسبت إليها وقائع قد يوجب القانون عقابها لو صحت.

وأشار القرار إلى أن المتهمة نشرت صورًا للشاكية واتهمتها بتزوير مستندات مالية، والتسبب في وفاة أحد الأشخاص نتيجة تورطها في تجارة الأعضاء البشرية، فضلًا عن انتهاكها حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صور وأخبار عنها دون رضاها، ما ألحق بها أذى معنويًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة عمدت إلى إزعاج المجني عليها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على "تيك توك" بهدف تسهيل ارتكاب جرائم السب والقذف وانتهاك الخصوصية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مروة يسري، التي تدّعي أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد تعدد البلاغات ضدها، من بينها بلاغ الفنانة وفاء عامر بشأن ترويج روايات عن تجارة الأعضاء.

وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيق مع المتهمة تحت إشراف المستشار أحمد طارق، حيث تواجه اتهامات بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.