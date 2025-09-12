المنيا-جمال محمد:

في إطار فعاليات معسكر "اتحاد بشبابها" تحت شعار شعب واحد وطن واحد، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نُظمت جولة لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والدينية بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة.

شملت الجولة زيارة الكنيسة الأثرية المعلقة بدير جبل الطير بسمالوط، واستمع المشاركون إلى شرح من كاهن كنيسة العذراء عن محتويات الكنيسة والأماكن الأثرية بها، إضافةً إلى عرض حول رحلة العائلة المقدسة التي تُعد المنطقة واحدة من أبرز محطاتها. كما قام الشباب بجولة داخل القرية والتقاط الصور التذكارية.

وتواصلت الفعاليات بالتوجه إلى قرية البهنسا الأثرية ببني مزار، المعروفة بـ"البقيع الثاني" والمدفون بها ما يقرب من خمسة آلاف من الصحابة والتابعين، وأدى المشاركون صلاة الجمعة بمسجد الفقيه علي الجمام، ثم توجهوا إلى مركز شباب البهنسا لممارسة الرياضات والألعاب، و زيارة منطقة "السبع بنات" الأثرية، قبل ختام الجولة والعودة.

حضر الجولة حضور الدكتور مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتور محمد حمدي، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة، محمد محمود رئيس اتحاد بشبابها، د. عدي سمير سند عضو مجلس الإدارة المركزية ورئيس مجلس إدارة اتحاد بشبابها بالمنيا، وعدد من قيادات الإتحاد، أحمد طه مدير إدارة البرلمان، وحربي حسن مدير إدارة شباب بني مزار، أشرف عبد الأعلى مسئول البرلمان.