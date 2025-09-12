مصرع شاب غرقًا في بيارة مياه بالسخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شاب مصرعه غرقًا داخل بيارة مياه في إحدى القرى السياحية بالسخنة جنوب السويس، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع السويس الطبي.

وتلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا يفيد غرق شاب داخل إحدى القرى السياحية بنطاق حي عتاقة، فوجه الدكتور مينا فوزي، سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ بقرية بورتو سوس بيتش، لتقديم الإسعافات اللازمة.

وانتقلت قوة من شرطة النجدة وقسم عتاقة إلى الموقع، وأكدت المعاينة أن الشاب يعمل في مجال الصيانة، وأثناء العمل نزل في البيارة المملوءة بالمياه فغرق ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وقال مصدر طبي بالسويس: "إن ثلاجة حفظ الموتى استقبلت جثمان الشاب محمود سعيد عطا سليمان، 23 عامًا، ومقيم طوخ بمحافظة القليوبية، وتوفي نتيجة الغرق وفقًا لتقرير مفتش الصحة".