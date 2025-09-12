ندوة إرشادية بقرية الزرزمون توضح سر زيادة إنتاجية الأرض بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية الندوات الإرشادية الزراعية في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين ممارسات المزارعين بما يرفع مستوى معيشتهم ويحقق الاكتفاء الذاتي.

ونظمت مديرية الزراعة بالشرقية ندوة إرشادية بعنوان "التعاقب المحصولي" بقرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا، بحضور الدكتورة أميرة الميهى من قسم بحوث التكثيف المحصولي، والمهندس محمود ياسين الشناف أخصائي الإرشاد الزراعي بالمحافظة.

وشملت الندوة شرح مفهوم التعاقب المحصولي، الذي يقوم على زراعة أكثر من محصولين في العام الواحد بنفس الأرض، من خلال استغلال الفترة الزمنية بين المحاصيل الصيفية والشتوية، مثل زراعة البرسيم الفحل بعد محصول الذرة الشامية، ثم زراعة محصول الأرز.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تطبيق التعاقب المحصولي يتمثل في:

- زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة الزراعية.

- الاستغلال الأمثل للموارد المائية والأسمدة والضوء.

- رفع العائد الاقتصادي للمزارع بزراعة ثلاثة محاصيل في العام.

- تحسين خصوبة التربة بزراعة البرسيم الفحل بين الذرة الشامية والأرز.

وجرى توعية المزارعين بأهم النقاط عند تطبيق برنامج التعاقب المحصولي، مثل تعاقب المحاصيل البقولية مع المحاصيل النجيلية، واختيار الأصناف مبكرة النضج وعالية الإنتاج والمقاومة للأمراض.

وأكد المشاركون أن هذه الندوات تعكس حرص وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية على دعم المزارعين بالمعرفة والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.