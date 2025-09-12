بينهم رضيع.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلة رضيع تبلغ من العمر 6 أشهر، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (ط ل ف 4834) بطريق السويس أمام شركة الأدوية بالإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج.

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح قطعية، إذ أصيبت خلود محمد عبد الله، 25 عامًا، بعدة كدمات وسحجات، بينما تعرض محمد عبد النعيم محمد، 55 عامًا، لإصابات مماثلة. كما أصيبت الطفلة الرضيعة داليدا عبد الله محمد بجرح قطعي في السمانة بطول نحو 5 سنتيمترات، إضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة.

كما أصيب كل من: محمد عبد الله محمد، 20 عامًا، وداليا محمد عبد النعيم، 20 عامًا، بسحجات متعددة، فيما أصيبت أمال راشد عبد الكريم، 52 عامًا، باشتباه كسر في الذراع الأيمن مع كدمات بالجسم. وأصيب عبدالله أحمد عبد الله، 27 عامًا، بسحجات وكدمات، إلا أنه رفض النقل إلى المستشفى بعد توقيع الإقرار اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن جميع المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى يتلقون الرعاية اللازمة وحالتهم مستقرة، فيما تخضع السيدة المصابة باشتباه كسر للفحوصات الطبية الدقيقة. وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.