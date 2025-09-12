هربًا من الحر.. غرق شاب في نيل المنيا والإنقاذ النهري يواصل البحث

المنيا - جمال محمد:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمدينة المنيا جهودها لانتشال جثة شاب غرق في نهر النيل أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الطقس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة الكورنيش، بعدما فشل الأهالي في انتشاله.

وتبين بانتقال أجهزة الأمن غرق "مصطفى. أ" 28 عامًا، مصور، وجارٍ تكثيف جهود الغطاسين لانتشال جثمانه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.