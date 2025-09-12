إعلان

هربًا من الحر.. غرق شاب في نيل المنيا والإنقاذ النهري يواصل البحث

12:27 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

قوات الإنقاذ النهري أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمدينة المنيا جهودها لانتشال جثة شاب غرق في نهر النيل أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الطقس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة الكورنيش، بعدما فشل الأهالي في انتشاله.

وتبين بانتقال أجهزة الأمن غرق "مصطفى. أ" 28 عامًا، مصور، وجارٍ تكثيف جهود الغطاسين لانتشال جثمانه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإنقاذ النهري بمدينة المنيا البحث عن غريق في نيل المنيا مديرية أمن المنيا غرق شاب في نيل المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب